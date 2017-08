DTM-Pilot Wittmann verliert Zandvoort-Sieg

Zandvoort. Titelverteidiger Marco Wittmann hat seinen ersten Saisonsieg in der DTM wieder verloren. Wenige Stunden nach dem vermeintlichen Erfolg in Zandvoort wurde der BMW-Pilot disqualifiziert, weil nach dem Rennen zu wenig Sprit in seinem Rennwagen verblieben war.

Audi kam deswegen unverhofft zu einem Dreifacherfolg. Mike Rockenfeller rückte auf Rang eins, Neuling Loic Duval auf Platz zwei und der neue Gesamtführende Mattias Ekström rutschte auf Rang drei vor und vergrößerte seinen Vorsprung an der Spitze. Bester BMW-Fahrer ist durch die neue Wertung Maxime Martin auf Platz sechs, bester Mercedes-Pilot war Gary Paffett als Fünfter.

dpa