DFB-Pokal: Bayern gegen BVB am 20. Dezember in der ARD

München. Das Topspiel im Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund findet am 20. Dezember statt und wird live in der ARD übertragen. Die Partie soll um 20.45 Uhr angepfiffen werden, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekanntgab. Tags zuvor wird das Westduell FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln um 20.45 Uhr ebenfalls live in der ARD übertragen. Ebenfalls am Dienstag spielen der SC Paderborn gegen den FC Ingolstadt, der FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr) und der 1. FC Nürnberg gegen den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr).

Am Mittwoch trifft Borussia Mönchengladbach auf Bayer Leverkusen, der SV Werder Bremen empfängt den SC Freiburg (beide 18.30 Uhr) und der 1. FC Heidenheim hat Eintracht Frankfurt zu Gast (20.45 Uhr). Alle Spiele werden live bei Sky gezeigt.

