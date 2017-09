„DC Open“: Galerien in Köln und Düsseldorf eröffnen Saison

Düsseldorf/Köln. Die Galerien in Köln und Düsseldorf laden an diesem Wochenende wieder zur gemeinsamen Saisoneröffnung ein. Bei der neunten „DC Open“ zeigen rund 50 Galerien in beiden Städten von Freitag bis Sonntag bekannte und aufstrebende Künstler. Neben der Messe Art Cologne im April sei die „DC Open“ der zweite Rheinland-Termin im Jahr, „wo man Highlights zu sehen bekommt“, sagte Organisator Robert Danch am Donnerstag.

Vergangenes Jahr besuchten nach Schätzungen rund 30 000 Kunstfans die „DC Open“. Den Besuchern solle mit dem Ausstellungswochenende auch die „Schwellenangst“ genommen werden, eine Galerie zu betreten, sagte Danch. So werden auch wieder kostenlose öffentliche Rundgänge mit Kunsthistorikern durch die Galerien angeboten.

In Köln sind zwischen Stadtmitte, Innenstadt Nord und Belgischem Viertel neue Werke etwa von Markus Lüpertz (Michael Werner Kunsthandel), Keramikarbeiten von Lucio Fontana aus den 50er Jahren zu entdecken (Galerie Karsten Greve). Auch Videoinstallationen (Krupic Kersting Galerie) und interaktive 3D-Projektionen (Priska Pasquer) gehören zum Programm.

In Düsseldorf können die Besucher in der Altstadt, an der Königsallee und im Szeneviertel Flingern durch Galerien streifen. Mit Spannung wird die Ausstellung zum 50. Jubiläum der legendären Konrad Fischer Galerie erwartet.

dpa/lnw