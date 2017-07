Cranger Kirmes startet: Polizei plant Video-Überwachung

Herne. Rund vier Millionen Besucher werden zur 582. Auflage der Cranger Kirmes erwartet. In diesem Jahr sind einige Neuheiten geplant: Die Polizei will den Kirmesplatz erstmals mit einer Kamera überwachen. Und zur Eröffnungsfeier wird sogar die „Queen“ erwartet.

Mehrere Millionen Besucher und rund 500 Schausteller tummeln sich jedes Jahr auf der Cranger Kirmes in Herne. Damit diese sicher sind, plant die Polizei erstmals eine mobile Video-Überwachung. Dafür soll eine Kamera auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges installiert werden, dass sich dann je nach Bedarf auf dem Kirmesgelände bewegen kann.

Noch wird das Verfahren rechtlich geprüft. Sicher ist aber, dass die Kirmeswache wie auch in den vergangenen Jahren stichprobenartig Personen- und Taschenkontrollen durchführen wird. „Das wird von den Besuchern sogar schon erwartet. Es erhört ihr Sicherheitsgefühl“, erklärt der Leiter der Kirmeswache Uwe Hillen. Zudem sollen Betonpoller aufgestellt werden, um Fußgängerbereiche zu schützen.

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag steht dann wieder der Spaß im Vordergrund. Oberbürgermeister Frank Dudda steht passend zum Motto „We are amused“ zusammen mit der Queen auf der Bühne und eröffnet die Kirmes mit dem traditionellen Fassanstich. Im Anschluss an die Feier steht die königliche Doppelgängerin für Fotos mit den Besuchern bereit.

Schon am Donnerstagabend steht die Kirmes für einen ersten Bummel offen. Highlights in diesem Jahr sind zum Beispiel die Deutschlandpremiere des „View Towers“, einem 80 Meter hohen Aussichtsturm, oder das höchste Loopingkarussel der Welt „Infitinty“. Die Musikliebhaber unter den Kirmesbesuchern erwartet im neuen Festzelt ein abwechslungsreiches Programm.

dpa/lnw