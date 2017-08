Cranger Kirmes dauert erstmals elf Tage

Herne. Die Karusselle der Cranger Kirmes drehen sich wieder. Ab 18 Uhr steht die Kirmes heute für einen ersten Bummel offen. Damit können Besucher bereits am Tag vor der offiziellen Eröffnung am Freitag (14.00 Uhr) Spaß haben. Die Cranger Kirmes dauert in diesem Jahr erstmals elf statt nur zehn Tage.

Für die Sicherheit der bis zu vier Millionen Besucher wird die Polizei erstmals eine mobile Video-Beobachtung durchführen. Dafür soll eine Kamera auf einem Einsatzfahrzeug montiert werden.

Bis zum 13. August sorgen mehr als 500 Schausteller auf dem Kirmesgelände am Rhein-Herne-Kanal für Unterhaltung. Zu den Besonderheiten in diesem Jahr gehören das neue Festzelt und die Deutschlandpremiere des 80 Meter hohen „View Towers“.

