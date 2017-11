Chance für junge Regisseure

Es gibt Leute, die schauen nicht nur gerne Filme, sie haben auch große Lust, diese selbst zu machen. Doch gerade als junger Regisseur ist das schwierig. Denn man hat ja nicht die Möglichkeiten, die die bekannten Regisseure in Hollywood haben. Teure Kameras oder das Geld, um Schauspieler zu bezahlen, fehlen einfach. Hat man dann aber doch einen Film gedreht, mit einer kleinen Kamera und den Freunden als Darsteller, dann wird es schwer, den Film bekanntzumachen.

Das wollen die Macher des Christian-Tasche-Filmpreises in Unna seit einigen Jahren ändern. Denn sie haben ihren Preis extra für junge Regisseure ausgeschrieben. Mitmachen darf jeder, der zwischen 16 und 26 Jahren alt ist. Was derjenige filmt, ist dabei egal. Es darf eine Komödie sein oder auch eine Dokumentation. Bewertet werden die Filme von erfahrenen Kollegen und Schauspielern. Die Macher der Gewinnerfilme erhalten ein Preisgeld.

Das Interesse an dem Filmpreis ist in diesem Jahr besonders groß, 177 Beiträge wurden eingereicht – das sind mehr als doppelt so viele wie beim vorherigen Mal. Wer davon gewinnen wird, steht aber noch nicht fest. Das wird erst am 23. November verkündet.