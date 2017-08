Champagnerdiebe wehren sich gegen Festnahme

Minden. Beute mit Niveau: Zwei Champagnerdiebe wollten zwölf Flaschen des wertvollen Perlweins aus einem Geschäft in Minden stehlen. Bei ihrer Entdeckung wehrten sie sich mit Schlägen und Tritten gegen eine Festnahme, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wollte ein Ladendetektiv die Diebe im Alter von 31 und 32 Jahren am Donnerstagnachmittag überführen. Der Jüngere nahm den Detektiv in den Schwitzkasten, sein Komplize versuchte mit der Beute zu fliehen. Dies konnten weitere Mitarbeiter verhindern. Die Diebe wurden der Polizei übergeben. Der Wert der Beute lag bei 500 Euro. dpa/lnw