„Casablanca“-Poster für mehr als 400 000 Euro versteigert

New York. Ein etwa 70 Jahre altes Poster zum Filmklassiker „Casablanca“ ist in Dallas für umgerechnet mehr als 400 000 Euro versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Seinen Angaben nach handelt es sich um das letzte noch bekannte „Casablanca“-Poster in einer italienischer Ausgabe. Der Film mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman war 1946 in die Kinos gekommen. Das knapp zwei Meter lange und 140 Zentimeter breite Werk war von dem Italiener Luigi Martinati entworfen worden. dpa