„Bruch der Demokratie“: 17 Länder verurteilen Venezuela

Lima. 17 amerikanische Staaten, von Kanada über Mexiko bis Argentinien, haben einen „Bruch der demokratischen Ordnung“ in Venezuela festgestellt und das Handeln von Präsident Nicolás Maduro scharf verurteilt. Bei einem Sondertreffen in Perus Hauptstadt Lima beschlossen die Außenminister und ihre Vertreter, dass keine Entscheidungen der neuen Verfassungsgebenden Versammlung in Caracas akzeptiert würden. Diese war kann als übergeordnetes Staatsorgan zentrale Weichenstellungen vornehmen. Das Parlament wurde so entmachtet. dpa