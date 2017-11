Brenntag legt im dritten Quartal weiter zu

Mülheim/Ruhr. Der Chemikalienhändler Brenntag bleibt auch im dritten Quartal in der Spur zu seinen Jahreszielen. Gute Geschäfte in allen wichtigen Marktregionen des Konzerns verhalfen dem Unternehmen zwischen Juli und September zu einem Umsatzanstieg von mehr als 10 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wie Brenntag am Mittwoch in Mülheim an der Ruhr mitteilte. Insbesondere in Nordamerika lief es rund. Dabei profitierte der Konzern auch von seinen Zukäufen.

Unter dem Strich blieben knapp 101 Millionen Euro hängen - vor einem Jahr hatte der Konzern hier rund 93 Millionen Euro ausgewiesen.

dpa/lnw