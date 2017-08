Braut mit Pferdekutsche auf Abwegen

Gütersloh. Auf dem Weg mit einer Pferdekutsche zur kirchlichen Trauung hat die Braut einen holprigen Abstecher auf einen Acker gemacht. Die 26-Jährige war am Samstagnachmittag mit ihrem Bruder und dem Kutscher auf dem Weg zu einer Kirche bei Gütersloh, als das Gefährt gegen die Hinterbeine der Pferde stieß. Daraufhin gingen die Pferde durch. Der Kutscher schaffte es zwar, sie auf ein Feld neben der Kirche zu lenken. Aber zum Anhalten ließen sie sich nicht bewegen. Alle drei Insassen fielen oder sprangen aus der Kutsche. In einem „nicht mehr rein weißen Kleid“, wie die Polizei berichtete, begab sich die Braut mit ihrem Bruder auf direktem Weg in die Kirche, um den Bräutigam nicht weiter warten zu lassen. Begleitet wurde die Hochzeitszeremonie von Mitarbeitern eines Fernsehsenders, die Aufnahmen für ein TV-Format machten. dpa/lnw