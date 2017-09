Brand eines Propellerflugzeuges löst Großeinsatz aus

Mülheim an der Ruhr. Der Brand eines Flugzeuges auf dem Flugplatz Essen-Mülheim hat am Sonntag zu einem Großaufgebot der Feuerwehr geführt. Eine einmotorige Propellermaschine hatte im Motorbereich Feuer gefangen, wie die Feuerwehr Mülheim am Sonntag mitteilte. Durch das Einsatzstichwort „Flugzeugbrand“ wurde umgehend ein Großaufgebot zum Flugplatz geschickt. Dort hatte die Flughafenfeuerwehr den Brand bereits selbst gelöscht. Personen wurden keine verletzt. Warum der Motorbereich der Maschine Feuer fing, ist noch unklar. dpa/lnw