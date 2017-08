Wenn die Bombe explodiert wäre, dann wären sehr viele Menschen verletzt und sogar getötet worden. Zum Glück ist aber nichts passiert. Die Bombe lag tief in der Erde auf einer Wiese. Weil dort aber gebaut werden soll, muss vorher nachgeschaut werden, ob auch nichts in der Erde liegt. Im 2. Weltkrieg hat es nämlich viele Angriffe von feindlichen Soldaten gegeben. Da wurden Bomben aus Flugzeugen abgeworfen. So sollte zum Beispiel der Holzwickeder Bahnhof zerstört werden.

Fachleute wissen, wie Bomben entschärft werden müssen. Sie sind auch die einzigen, die nah an die Bomben herandürfen. Alle anderen Menschen, die zum Beispiel in der Nähe der gefunden Bombe wohnen, müssen ihre Häuser verlassen. Sie dürfen erst zurück, wenn die Bombe entschärft ist. Das ist so jetzt in Holzwickede an der Rausinger Straße passiert. Erst wenn alle Leute in Sicherheit sind, macht sich der Fachmann an die Arbeit.