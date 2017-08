Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Krefeld gefunden

Krefeld. Kurze Nacht für hunderte Krefelder: Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Montagabend 900 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. In einer Sporthalle sei eine Notunterkunft eingerichtet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Fünf-Zentner-Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Laut Feuerwehr gab es bereits im Vorfeld einen Verdacht, dass dort eine Bombe liegen könnte. Die Entschärfung war für den späten Montagabend geplant. dpa