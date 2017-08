Bielefelder Fußballprofi Nils Teixeira zwei Spiele gesperrt

Frankfurt/Bielefeld. Zweitligist Arminia Bielefeld muss in zwei Begegnungen auf Verteidiger Nils Teixeira verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den 27-Jährigen wegen rohen Spiels in der Partie am vergangenen Samstag gegen Aufsteiger Jahn Regensburg (2:1). Arminia-Zugang Teixeira war in der 86. Minute von dem Bremer Schiedsrichter Sven Jablonski mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen worden. Spieler und Verein haben dem damit rechtskräftigen Urteil zugestimmt, teilte der DFB am Dienstag mit. dpa/lnw