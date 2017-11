Bewaffneter überfällt Getränkehandel

Monheim am Rhein. Ein maskierter und bewaffneter Mann hat im Kreis Mettmann einen Getränkehandel überfallen. Der mit einer Sturmhaube vermummte Täter kam am Dienstagabend mit einer Pistole in der Hand in den Laden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann forderte die 48 Jahre alte Angestellte auf, Bargeld herauszugeben. Die Frau kam der Forderung nach und blieb unverletzt. Der vermummte Täter flüchtete unerkannt, die Polizei fahndete auch am Mittwochmorgen noch nach ihm. dpa/lnw