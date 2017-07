Bewaffneter Täter bedroht und schlägt Taxifahrer

Warendorf. Ein unbekannter Täter hat in Warendorf einen Taxifahrer mit einer Pistole bedroht und Bargeld sowie ein Handy erbeutet. Der 27-jährige Fahrer hatte am späten Montagabend auf dem Gelände einer Tankstelle gehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Plötzlich sei ein Mann an das geöffnete Fenster der Fahrertür getreten und habe Geld gefordert. Als der Taxifahrer sich weigerte, schlug ihm der Täter mit der Faust ins Gesicht und zog dann die Waffe aus dem Hosenbund. Der mit einem Tuch maskierte Mann konnte mit der Beute fliehen. dpa/lnw