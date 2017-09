Köln. Ein maskierter und bewaffneter Räuber hat in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle in Köln überfallen und einen Schuss abgegeben. Der Mann hatte einen 42-jährigen Angestellten direkt mit der Waffe bedroht und Bargeld gefordert, wie die Polizei Köln am Sonntag mitteilte. Während der Geldübergabe hatte der Täter auf ein Zigarettenregal geschossen. Verletzt wurde niemand. Der Täter war am Sonntagnachmittag noch nicht gefasst. dpa/lnw