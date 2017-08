Betrunkener Autofahrer haut nach Auffahrunfall ab

Bonn/Köln. Ein 39 Jahre alter Autofahrer hat sich nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 59 bei Bonn aus dem Staub gemacht. Der Fahrer war am späten Dienstagabend zwischen Bonn-Nordost und Sankt Augustin mit seinem Wagen auf den Lkw aufgefahren, wie ein Polizeisprecher in Köln am Mittwoch sagte. Der Pkw drehte sich und blieb auf der Überholspur stehen.

Die Rettungskräfte fanden nur noch das verlassene Auto vor und suchten auch mit einem Hubschrauber nach dem möglicherweise Verletzten. Dieser wurde später stark betrunken im Keller seiner Arbeitsstelle gefunden. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer des Lastwagens hatte von dem Unfall zunächst gar nichts bemerkt.

dpa/lnw