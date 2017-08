Betrunken in einen Teich gefahren

Drensteinfurt. Ein betrunkener 19-Jähriger ist mit seinem Auto in Drensteinfurt im Kreis Warendorf in einen Schwimmteich gefahren. Der Mann habe am Sonntagmorgen an einer Kreuzung abbiegen wollen, sei aber stattdessen durch einen Zaun auf einem Grundstück gefahren und landete mit seinem Wagen im Teich, teilte die Polizei mit. Die Beamten kassierten den Führerschein des 19-Jährigen ein. Das Auto musste mit einem kleinen Kran aus dem Teich gezogen werden. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge etwa 10 000 Euro. dpa/lnw