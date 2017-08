Betrug: Versicherungsagent kassierte 670 000 Euro

. Ein Versicherungsagent aus Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) hat mit fingierten Verträgen Provisionen und Boni in Höhe von 670 000 Euro eingestrichen. Das Bonner Landgericht verurteilte den 59 Jahre alten Familienvater am Freitag wegen Betruges in 15 Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Weil ein Teil der Fälle bereits verjährt ist, rechnete das Gericht mit einem Schaden von mehr als 306 000 Euro.

Unter anderem hatte der geständige Angeklagte auf die Namen von Bekannten und deren Kindern private Rentenversicherungen abgeschlossen, ohne dass sie davon wussten. Oder er hatte Gebäudeversicherungen für ganze Straßenzüge fingiert, die gar nicht existierten. Angefangen hatte er mit den Manipulationen, als er unheilbar erkrankte und sein wichtigstes Geschäftsziel nicht mehr erreichen konnte: Er wollte in das jährliche Top-Ranking der Versicherungsagentur aufgenommen werden.

