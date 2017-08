Besuch in der Polizeistation

Wie löst man Verbrechen auf und was haben die Polizisten immer bei sich, um sich zu verteidigen? Diesen und vielen anderen Fragen durften 13 Schüler der Diesterwegschule auf den Grund gehen. Sie wurden nämlich von einer Polizistin durch ein Polizeirevier geführt. Die Polizistin Petra Maschweski hat ihnen auch verschiedene Waffen gezeigt, die sie aber nicht anfassen durften. „Waffen gehören nicht in die Hände von Kindern“, mahnt die Polizistin.

Auch ein Pfefferspray wurde den Schülern vorgestellt. Das ist ein Sprühmittel, das aussieht wie Haarspray. In die Haare gehört es alle

rdings nicht, es ist nämlich sehr gefährlich und darf nur in Notfällen eingesetzt werden. Polizisten schützen sich in einem Einsatz mit Schutzwesten vor Pistolenschüssen. Diese bestehen aus dickem, festen Stoff, den sogar eine Pistolenkugel nicht durchlöchern kann. Die Kinder durften die schweren Westen bei ihrem Rundgang anprobieren. Anschließend wurden die Teilnehmer des Ausfluges zum Spaß kurz in eine Gefängniszelle gesperrt. Sie sollten merken, wie sich Schwerverbrecher in einem Gefängnis fühlen. Einigen Kindern hat der Ausflug so gut gefallen, dass sie selbst später einmal Polizist werden und Verbrecher fangen wollen.