Besitzer illegaler Waffen nutzen Amnestie-Regelung kaum

Dortmund. Besitzer illegaler Waffen machen nur zögerlich Gebrauch von der Möglichkeit, Pistolen und Munition straffrei bei den Behörden abzugeben. Im Moment gilt in NRW zum zweiten Mal nach 2009 eine Amnestie. Doch in vielen Regionen wurden innerhalb der ersten sechs Wochen nur vereinzelt illegale Waffen bei der Polizei abgegeben. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter großen Polizeibehörden in NRW. Seit der Änderung des Waffengesetzes am 6. Juli und der anschließenden einjährigen Amnestiephase sind in den befragten Regionen rund 130 Waffen abgeben worden. Die weitaus größte Zahl registrierte der Hochsauerlandkreis. dpa/lnw