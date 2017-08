Bertelsmann präsentiert Zahlen für das erste Halbjahr 2017

Gütersloh. Bertelsmann verdient Milliarden mit TV-Programmen, Büchern und Magazinen. Doch vor einem Jahr stagnierte der Umsatz. Nun legt der Konzern aktuelle Zahlen vor.

Der Bertelsmann-Konzern stellt heute seine Zahlen für das erste Halbjahr 2017 vor. Die Unternehmensgruppe mit über 120 000 Mitarbeitern weltweit hatte im Vorjahr ein Plus von 482 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Gesamtumsatz war in der ersten Jahreshälfte 2016 allerdings mit 8 Milliarden Euro stagniert.

Die börsennotierte Bertelsmann-Tochter RTL Group hatte bereits am Mittwoch Zahlen vorgelegt und für das 2. Quartal 2017 zwar ein Umsatzplus um 8,8 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro vermeldet. Allerdings war der Gewinn für die Aktionäre um fast 10 Prozent auf 183 Millionen Euro geschrumpft. Als Grund hatte die europäische Sendergruppe einen Einmaleffekt im Jahr 2016 durch den Verkauf des Mobilfunkgeschäfts in Frankreich angegeben. Damals waren 43 Millionen Euro in die Kasse geflossen, die jetzt im Jahresvergleich fehlen.

Eigentümer des Bertelsmann-Konzerns sind Stiftungen - allen voran die Bertelsmann-Stiftung. Die restlichen Anteile von knapp 20 Prozent hält die Familie Mohn. Zum Konzern mit Sitz in Gütersloh in Ostwestfalen zählen neben der RTL Group der Dienstleister Arvato, die Buchsparte Penguin Random House, der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, die Drucksparte Printing Group, BMG für Musik und Musikrechte sowie eine Bildungs- und Investitionssparte.

dpa/lnw