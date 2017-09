Berlin und NRW kämpfen um Air-Berlin-Arbeitsplätze

Berlin. In das Ringen um die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin schaltet sich heute auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ein. Bei einem Treffen mit dem Gesamtbetriebsrat der Airline und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) in Berlin soll es um die Perspektiven der mehr als 8000 Beschäftigten gehen. Gemeinsam mit Müller hatten die Arbeitnehmervertreter schon in der vergangenen Woche an mögliche Käufer appelliert, neben Flugzeugen und Landerechten auch die Mitarbeiter zu übernehmen.

Die verlustreiche Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet, nachdem ihr arabischer Großaktionär Etihad seine Zahlungen an die Berliner eingestellt hatte. Noch bis zum 15. September können Kaufangebote für Air Berlin abgeben werden. Verhandelt wird mit der Lufthansa und weiteren Unternehmen. Laschet und Müller haben sich bereits für die Lufthansa stark gemacht. Als Interessenten gelten auch Condor, Easyjet und der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl.

dpa