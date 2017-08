Bericht: Ex-Schalke-Kapitän Höwedes vor Wechsel zu Juve

Gelsenkirchen. Der ehemalige Schalke-Spielführer Benedikt Höwedes steht nach Informationen der „Bild“-Zeitung vor einem Wechsel zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und seinem Nationalteamkollegen Sami Khedira. „Ja, Juve will, Benedikt Höwedes will - wir sind grundsätzlich klar. Jetzt muss auch Schalke wollen“, zitierte die „Bild“ am Donnerstag Höwedes' Berater Volker Struth.

Der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco hatte dem 29 Jahre alten Verteidiger Höwedes das Kapitänsamt entzogen und diese Aufgabe Torhüter Ralf Fährmann übertragen. Schalke-Manager Christian Heidel sagte der Zeitung: „Bislang gibt es keinen Kontakt, kein Angebot und keine Einigung mit Juventus Turin.“

Höwedes selber hatte tags zuvor der „Funke Mediengruppe“ gesagt, dass er keinen Vereinswechsel plane. Klar sei aber auch, dass er durch die überraschende Absetzung als Kapitän Anfragen von anderen Clubs erhalten habe, sagte der Fußball-Weltmeister. Es läge in der Natur der Sache, dass sein Berater das prüfe und beantworte.

dpa