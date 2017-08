Bericht: IS bildet Terroristen für Anschläge in Europa aus

London. Die Terrormiliz Islamischer Staat unterhält einem Zeitungsbericht zufolge in Syrien eine Ausbildungseinheit für Attentäter, die Anschläge in Europa ausführen sollen. Das will die britische „Sunday Times“ unter Berufung auf einen in Syrien gefangenen IS-Kämpfer aus Europa erfahren haben. Gleichzeitig sei die Einheit für die Koordinierung von Anschlägen durch IS-Sympathisanten zuständig, die per Internet in Europa rekrutiert werden. Unter den Absolventen des Terror-Trainings sollen auch IS-Kämpfer aus Deutschland sein. dpa