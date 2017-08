Berater: Stürmer Alario wechselt zu Bayer Leverkusen

Buenos Aires. Der argentinische Torjäger Lucas Alario wechselt nach Angaben seines Beraters jetzt doch vom CA River Plate zu Bayer Leverkusen. Der 24-Jährige habe trotz der Proteste seines bisherigen Vereins einen Vertrag über fünf Spielzeiten mit dem Bundesligisten unterzeichnet, sagte Alarios Berater Pedro Aldave am Dienstag (Ortszeit) dem Rundfunksender La Red. Bayer Leverkusen werde die Ablösesumme von 24 Millionen Euro zahlen. Der Stürmer ließ sich noch am selben Tag mit dem Leverkusener Trikot fotografieren, wie die Zeitung „El Litoral“ veröffentlichte. Eine offizielle Bestätigung des Bundesligisten stand am Mittwochmorgen noch aus. dpa