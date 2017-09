Bayer erwartet 19-Millionen-Euro-Mann Alario

Leverkusen. Einer der wohl kompliziertesten Transfers in der Geschichte des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen soll in Kürze endgültig vollzogen sein. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben uns vorschriftsmäßig und unter Berücksichtigung aller internationaler Vorgaben verhalten“, sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch am Freitag zur Causa Lucas Alario.

Bayer erwartet den 24 Jahre alten argentinischen Nationalspieler im Lauf der kommenden Woche. Zuvor muss der argentinische Verband AFA die Freigabe für Alario erteilen, den sein bisheriger Arbeitgeber River Plate Buenos Aires nicht wechseln lassen wollte.

Doch weil Alario mit Bayer-Unterstützung die Ausstiegsklausel bei seinem bisherigen Club wirksam gezogen hat, die Ablösesumme an den argentinischen Verband überwiesen und der Spieler damit vertragslos ist, gehen die Leverkusener Verantwortlichen davon aus, dass die Freigabe und damit auch die Spielberechtigung für Bayer in Kürze vorliegen wird. Der Vertrag mit Alario soll bis 30. Juni 2022 laufen.

Der Transfer kostet die Leverkusener 19 Millionen Euro. Damit ist Alario nach Kevin Volland die zweitteuerste Neuverpflichtung in der Geschichte des Bundesligisten. Für Volland zahlte Bayer vor Jahresfrist 20 Millionen Euro an 1899 Hoffenheim.

Bayer, Tabellenzwölfter der Vorsaison, setzte inklusive des Alario-Wechsels am letzten Tag der Sommer-Transferperiode 54,5 Millionen Euro um: 19 Millionen sind für den Argentinier fällig, 17,5 Millionen Euro für den 19 Jahre alten griechischen Nationalspieler Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus. Der Verteidiger soll am Mittwoch in Leverkusen eintreffen. Für Kevin Kampl bekommt Bayer 18 Millionen Euro von RB Leipzig.

dpa/lnw