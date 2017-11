Bayer-Verteidiger Sven Bender fällt mit Rippenbruch aus

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Sven Bender verzichten. Der Abwehrspieler hat sich in der Partie beim FC Augsburg am Samstag einen zweifachen Rippenbruch zugezogen. Dies teilte der Club am Montag nach weiteren medizinischen Untersuchungen mit. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden. Wie lange Bender ausfällt, stehe derzeit nicht fest, hieß es weiter. Der Bayer-Profi musste in der Partie bereits nach 32 Minuten ausgewechselt werden. dpa/lnw