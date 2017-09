Badstuber-Einsatz auf Schalke weiter unklar

Stuttgart. Neuzugang Holger Badstuber ist nach seiner Adduktorenverletzung noch nicht ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Der Ex-Nationalspieler trainiere weiterhin separat, sagte ein Vereinssprecher am Donnerstag. Ob er eine Option für das nächste Bundesliga-Spiel der Schwaben am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 sein werde, sei daher unklar. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich am vergangenen Sonntag im Testspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach verletzt.

Die zuletzt ebenfalls leicht angeschlagenen Neuzugänge Andreas Beck und Dennis Aogo stünden dagegen bereit. Beide befinden sich im Mannschaftstraining, sagte der Sprecher.

dpa/lnw