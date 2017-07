BVB-Profi Weigl hofft auf Comeback im September

Bad Ragaz. Fußball-Nationalspieler Julian Weigl hofft auf ein Comeback im September. Nach gut zweimonatiger Zwangspause absolvierte der 21 Jahre alte Dortmunder am Freitag im Trainingslager von Bad Ragaz eine erste Laufeinheit. „Das ist ja schon ein Meilenstein“, sagte Weigl, „ich hatte keine Rückschläge, wir sind voll im Plan.“ Der passsichere Mittelfeldspieler hatte sich am 13. Mai beim Spiel der Borussia in Augsburg ohne Fremdeinwirkung den rechten Knöchel gebrochen. „Das war schwer, gerade weil das Pokalfinale und der Confed Cup vor der Tür standen“, bekannte er.

Obwohl an Teamtraining noch nicht zu denken ist, gehört Weigl zum Kader des BVB für das Trainingslager im Schweizer Kurort Bad Ragaz. Im Fünf-Sterne-Quartier des Revierclubs setzt er die Reha fort. Die Gesellschaft seiner Mannschaftkollegen tut ihm nach eigenem Bekunden gut: „Ich bin sehr froh, wieder das Gefühl zu haben, ein Teil der Mannschaft zu sein. Für mich ist auch wichtig, die Philosophie des Trainers zu verinnerlichen.“

dpa