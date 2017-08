Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lastwagen verletzt

Verl. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen ist ein 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer war am Montagnachmittag in Verl mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Laster zusammengestoßen. Er wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, wie die Polizei in Gütersloh am Dienstag mitteilte. Anschließend wurde der 57-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. dpa/lnw