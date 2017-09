Recklinghausen. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist in Recklinghausen gegen ein Auto geprallt und dabei ums Leben gekommen. Er fuhr am Sonntag hinter dem Wagen, der plötzlich auf der Straße wenden wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Motorrad wohl ungebremst mit dem Auto kollidiert. Der Biker wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. dpa/lnw