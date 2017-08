Auto rast in Demonstrantenmenge - mehrere Verletzte

Charlottesville. Ein Auto ist am Rande einer Kundgebung von Rechtsextremisten in der US-Stadt Charlottesville in eine Gruppen von Gegendemonstranten gerast. Die städtischen Behörden melden auf Twitter, an einer Kreuzung seien drei Fahrzeuge aufeinander geprallt, mehrere Fußgänger seien verletzt worden. Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte deuten auf eine absichtliche Tat hin. Bereits zuvor war es am Rande der Kundgebung ultrarechter Gruppen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten gekommen. dpa