Auffahrunfall: Seniorin in Lebensgefahr

Köln. Eine 70 Jahre alte Frau hat bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 560 zwischen Siegburg und Bonn lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein anderer Autofahrer war ihr bei der Einfahrt in einen Baustellenbereich nahe Sankt Augustin auf das Heck gerast und hatte ihren Wagen auf ein vorausfahrendes Auto geschoben. Darin wurden zwei Frauen ebenfalls durch den Aufprall verletzt. Rettungskräfte brachten alle Unfallopfer, auch den 36 Jahre alten Verursacher, ins Krankenhaus. Die Autobahn war am Sonntag in Richtung Bonn mehrere Stunden voll gesperrt. dpa/lnw