Arbeitslosigkeit in NRW im Ferienmonat August gestiegen

Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im August im Vergleich zum Juli saisonbedingt um 3729 auf 713 052 gestiegen. Der Anstieg war jedoch zu gut zwei Dritteln durch die Arbeitslosigkeit junger Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung bedingt. Die Arbeitslosenquote habe mit 7,5 Prozent um 0,3 Prozentpunkte unter der des entsprechenden Vorjahresmonats gelegen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. „Die Ferien hatten im August den NRW-Arbeitsmarkt fest im Griff“, sagte die Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Christiane Schönefeld. Auch im August seien mehr offenen Stellen gemeldet worden. Die Zahl stieg um 4171 auf 164 550. „Die Wirtschaft in NRW benötigt viele Fachkräfte“, sagte Schönefeld. dpa/lnw