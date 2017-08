Arbeiten statt Urlaub

An der Ostsee machen viele Menschen Urlaub. Dort entspannen sie am Strand und schwimmen im Meer. Ralf Lipinski verbringt seinen Urlaub seit 30 Jahren an der Ostsee. Allerdings zum Arbeiten. Der 51-Jährige ist Rettungsschwimmer bei der DLRG und hat ein Auge auf die Urlauber vor Ort.

Dabei rettet er aber nicht nur Menschen im Wasser vor dem Ertrinken. Oft kommen auch Menschen, die zu lange in der Sonne waren und einen Hitzeschlag haben oder sich an einer Scherbe im Fuß geschnitten haben. In diesem Jahr musste der Kamener Rettungsschwimmer zwei Leute reanimieren. Das bedeutet, dass er sie wiederbelebt hat.

Aus dem Wasser musste er in diesem Jahr keinen retten. Dafür aber im vergangenen Jahr. 2016 hat er einen Jugendlichen vor dem Ertrinken in der Ostsee gerettet. Deshalb ist wichtig zu wissen, dass man alleine nicht weit hinausschwimmen darf. Viele Menschen denken, sie können besser schwimmen. Aber oft verlieren sie schon schnell ihre Kraft und können sich nicht mehr über Wasser halten.