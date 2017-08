Anwalt krank: Prozess wegen Kindesentziehung vertagt

Düsseldorf. Wegen der kurzfristigen Krankmeldung eines Anwaltes ist ein Prozess wegen Kindesentziehung in Düsseldorf am Donnerstag vertagt worden. In dem Verfahren vor dem Amtsgericht ist ein 45 Jahre alte Vater angeklagt. Er soll seine 13 Jahre alte Tochter Ende 2015 gegen den Willen der Mutter in den Irak zu Verwandten gebracht haben. Das Kind war nach gut einem halben Jahr aus der nordirakischen Stadt Kirkuk nach Deutschland zurückgekehrt.

Die getrennt lebenden Eltern hatten das gemeinsame Sorgerecht. Sie hatten vereinbart, dass die Tochter wegen Schulschwierigkeiten in Düsseldorf zu dem Vater ziehen solle. Aber wenige Tage später, so die Anklage, habe der Vater das Kind in den Irak gebracht. Der neue Gerichtstermin ist für den 30. November angesetzt.

dpa/lnw