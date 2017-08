Ancelotti: Dortmund auch ohne Dembélé Titelkonkurrent

München. Für Trainer Carlo Ancelotti wäre Borussia Dortmund auch ohne den vom FC Barcelona umworbenen Topspieler Ousmane Dembélé der schärfste Titelkonkurrent des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. „Dortmund ist sehr gefährlich und der beste Gegner - mit oder ohne Dembélé. Er ist ein fantastischer Spieler, aber auch ohne Dembélé bliebe Dortmund eine gefährliche Mannschaft“, sagte Ancelotti am Freitag in München.

Dembélé zieht es anscheinend mit Macht nach Barcelona. Ein erstes Angebot des spanischen Spitzenclubs für den 20 Jahre alte Franzosen hat der BVB nach eigenen Angaben abgelehnt. Nach dem 222-Millionen-Euro-Transfer des Brasilianers Neymar von Barcelona zu Paris Saint-Germain müssten die Katalanen wohl deutlich mehr als 100 Millionen Euro für Dembélé bezahlen. „Das ist die neue Welt des Fußballs“, sagte Ancelotti zur Explosion der Ablösesummen.

Als Trainer hat der 58 Jahre alte Italiener eine klare Haltung zu Profis, die einen Wechsel erzwingen wollen. „Wenn ein Spieler nicht mehr für den Verein spielen will, dann soll er gehen.“

dpa/lnw