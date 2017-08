Altstadt-Anschlag in Düsseldorf: Prozess geht weiter

Düsseldorf. Der Prozess um ein angeblich geplantes Blutbad in Düsseldorfs Touristenviertel geht weiter. Zuletzt hatte der geständige Hauptangeklagte mit einer Kehrtwende überrascht.

Der Terrorismus-Prozess um einen laut Anklage in der Düsseldorfer Altstadt geplanten Anschlag wird heute fortgesetzt. Dem Hauptangeklagten Saleh A. und zwei Mitangeklagten wird vorgeworfen, sie hätten ein Blutbad in dem stets überlaufenen Kneipenviertel anrichten wollen. Saleh A. hat alles gestanden und zuletzt in einer überraschenden Kehrtwendung seine Mitangeklagten entlastet. Weil die französische Polizei, der er sich gestellt hatte, ihn belogen habe, habe er dem eine Lüge entgegensetzen wollen, sagte Saleh. Für einen der Mitangeklagten sah das Oberlandesgericht daraufhin keinen dringenden Tatverdacht mehr und ordnete seine Entlassung aus der Untersuchungshaft an.

dpa