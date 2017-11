Abwarten in der Höhe: Dieser Greifvogel wartet geduldig, bis er Beute erspäht. Auf dem Feld könnte sich zum Beispiel eine Maus zeigen. Greifvögel wie Mäusebussarde und Turmfalken sitzen oft auf Masten und Hochsitzen in der freien Landschaft – vor allem an windstillen Tagen. Dann bekommen sie zu wenig Wind unter die Flügel, was das Fliegen anstrengender macht. Experten nennen das Ansitz-Jagd.