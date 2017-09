A61 nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw voll gesperrt

Pfalzfeld. Ein Gefahrgut-Lastwagen mit hoch entzündlichem Ethanol an Bord hat in Rheinland-Pfalz Feuer gefangen und über viele Stunden die A61 blockiert. Die Autobahn war zwischen Pfalzfeld und Laudert in beide Richtungen voll gesperrt, wie die zuständige Autobahnpolizei mitteilte. Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung staute sich am frühen Abend kilometerweit in beide Richtungen. Die Polizei rechnete am Abend damit, dass die Sperrung bis nach Mitternacht dauern könnte. Den Angaben zufolge bestand Explosionsgefahr. Es sei Ethanol in erheblicher Menge ausgetreten. dpa