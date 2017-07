96-Aufsichtsrat billigt Kinds nächsten Schritt zur Übernahme

Hannover. Martin Kind ist der Mehrheit bei der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Aufsichtsrat des Stammvereins stimmte am Abend zu, dass Kind für 12 750 Euro 51 Prozent an der Hannover 96 Management GmbH übernehmen kann. Der 73 Jahre alte Unternehmer ist Präsident und Mehrfach-Geschäftsführer in dem komplizierten Konstrukt des Fußball-Bundesligisten. Während der Sitzung protestierten mehrere hundert Fans gegen die Übernahme. In einem nächsten Schritt muss Kind einen Antrag bei der Deutschen Fußball Liga stellen. dpa