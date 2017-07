94 000 Besucher sahen Cranach-Ausstellung in Düsseldorf

Düsseldorf. Rund 94 000 Besucher haben die Ausstellung über den Renaissance-Maler Lucas Cranach den Älteren (1472-1553) im Düsseldorfer Kunstpalast gesehen. Das teilte das Museum am Montag mit. Fast vier Monate lang waren rund 200 teilweise noch nie öffentlich gezeigte Werke aus dem In- und Ausland in Düsseldorf präsentiert worden. Zum 500. Jubiläum der Reformation hatte die Ausstellung Cranach nicht nur als Porträtisten Martin Luthers in den Blick genommen, sondern sein gesamtes Werk vorgestellt. Mit seiner Serienproduktion von Luther-Porträts hatte Cranach maßgeblich das Bild des Reformators geprägt. Die Ausstellung untersuchte auch die Produktions- und Marketingstrategien Cranachs sowie den Einfluss des Malers bis in die Moderne auf die Kunst von Picasso bis Andy Warhol. dpa/lnw