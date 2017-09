93 Ballons am Himmel: Montgolfiade in Warstein gestartet

Warstein. Mit dem Start von Dutzenden Heißluftballons am Freitagabend hat die Internationale Montgolfiade im sauerländischen Warstein begonnen. Nach Veranstalterangaben starteten 93 Ballons Richtung Meschede. Am späten Freitagabend war dann nach der Rückkehr der Teams ein Ballonglühen vorgesehen. Dabei lassen die Teams die Ballons nach dem Sonnenuntergang am Boden erstrahlen.

Insgesamt werden mehr als 200 Teams aus elf Ländern zu dem Treffen vom 1. bis 9. September erwartet. Bei gutem Wetter könnten alle Teams fast gleichzeitig aufsteigen. Dann werden auch besondere Ballonformen zu sehen sein - vom britischen Gardesoldaten über einen Pelikan bis zur gelben Trickfigur Minion. Luftschiffe sind ebenfalls am Start. Zu den Höhepunkten zählen Massenstarts und ein Langstreckenrennen.

Bis kommende Woche Samstag erwarten die Veranstalter 200 000 Besucher zu den Rennen und dem Rahmenprogramm.

dpa/lnw