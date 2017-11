87-Jährige getötet: Sohn bestreitet die Tat

Sundern. Nach dem Tod einer 87-Jährigen Frau in Sundern im Sauerland steht ihr Sohn unter dringendem Tatverdacht. Der 49-Jährige sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Frau war Ende Oktober in ihrer Wohnung von Rettungskräften tot aufgefunden worden. Nach Hinweisen auf Fremdverschulden ordneten die Ermittler eine Obduktion an. Der Verdacht bestätigte sich, die Frau war an schweren Kopfverletzungen gestorben. Ihr Sohn bestreitet laut Staatsanwalt Klaus Neulken die Tat. dpa/lnw