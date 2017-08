58-Jähriger gerät mit Motorrad auf Gegenfahrbahn: Tot

Neustadt/Wied. Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Neuwied in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Der Kölner sei am Sonntag zwischen der Grube Anxbach und dem Campingplatz Alsau am Ende einer Rechtskurve zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit einem Auto. Der Biker aus Köln starb noch an der Unfallstelle. Ein Motorradfahrer, der hinter dem Auto unterwegs war, fuhr auf dieses auf und erlitt leichte Verletzungen. Im Auto wurde eine 79 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. dpa