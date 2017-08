55-Jähriger von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Herford. Ein 55-Jähriger ist in Herford von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann aus Bielefeld sei an einer abschüssigen Hoteleinfahrt ausgestiegen und hinter seinen Wagen getreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 55-Jährige bemerkte nicht, dass sein Auto zurückrollte. Er wurde erfasst, überfahren und eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr musste den Mann befreien. Er kam nach dem Unglück am Montagabend in ein Krankenhaus. dpa/lnw