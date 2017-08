Schwerte. Auf einem Feld in Schwerte haben Unbekannte am Samstagabend 400 Strohballen angezündet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wegen der starken Rauchentwicklung durften Autofahrer auf der nahegelegenen Autobahn 1 bis Sonntagmorgen nicht schneller als 100 Kilometer in der Stunde fahren. Der Einsatz der Feuerwehr war am Sonntagmorgen beendet, zwölf Stunden nach dem Ausbrechen des Feuers. dpa/lnw